У неділю у 19-му турі третього за силою дивізіону відбулось три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 19-й тур

Любомир – Епіцентр – 1:0

Гол: Ніколашин, 45

Нікополь – Реал Фарма – 0:1

Гол: Ігуменов, 60

Яруд – Полтава – 0:1

Гол: Щербак, 91

Нереалізований пенальті: Гаджуй, 87 (Полтава)

Вилучення: Бібік, 69 (Яруд, друга жовта картка), Авдєєв, 87 (Яруд, червона картка)

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Найгірша команди групи А – Любомир – приймала Епіцентр. Господарям вдалось протриматись у першому таймі і забити гол у роздягальню. Помилка захисника дунаївців дозволила Ніколашину перехопити м'яч на половині поля супернка, увірватися з ним у штрафний майданчик, обіграти двох оборонців, втриматись на ногах і пробити повз голкіпера. Гості мали цілий тайм аби відігратись, але сьогодні був не їхній день – Любомир святкує першу перемогу в сезоні.

Реал Фарма розпакував ворота Нікополя шаленим ударом в середині другого тайму. Ігуменов отримав пас на лівому фланзі, пройшов по лінії і збирався робити прострільну передачу, коли помітив, що голкіпер "містян" вийшов далеко з воріт. Микита вирішив пробити на удачу і м'яч по неймовірній траєкторії залетів у сітку. Цього виявилось достатньо, аби святкувати чергові три очки.

Полтава у доданий час вирвала перемогу у знекровленого Яруда. Середняки групи Б до середини другого тайму грали у спокійний розмірений футбол, аж поки Бібік не перервав вихід сам на сам суперника. Арбітр виписав маріупольцю червону картку і завдання наздогнати Полтаву у турнірній таблиці ускладнилось. На останніх хвилинах Авдєєв у штрафному майданчику завалив Бужина, який виходив сам на сам і залишив Яруд удев'ятьох. Максий Гаджуй з позначки пробив вище воріт. Однак полтавців все-таки реалізували чисельну більшість вже у доданий час: Щербак головою замкнув навіс зі стандарту.

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