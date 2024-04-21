Ноттінгем Форест обурений діями арбітрів у матчі з Евертоном у 34 турів чемпіонату Англії.

У матчі 34-го туру АПЛ "червоно-білі" поступилися з рахунком 0:2 "ірискам". Зустріч обслуговувала суддівська бригада на чолі з Ентоні Тейлором. Після матчу Ноттінгем Форест висловив своє незадоволення рішеннями арбітрів матчу.

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"Три вкрай невдалих рішення – три непризначених пенальті, з якими ми просто не можемо миритися.

Перед грою ми попереджали PGMOL (організація, що відповідає за суддівство в англійському футболі) про те, що арбітр VAR вболіває за Лутон, але його не замінили. Наше терпіння випробовували неодноразово. Тепер Ноттінгем Форест розгляне можливі заходи", – написала прес-служба клубу.

За чотири тури до кінця АПЛ Ноттінгем Форест перебуває на 17-му місці в таблиці з 26 балами й випереджає зону вильоту на один пункт. Лутон розташувався на 18-й сходинці з 25 очками.

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