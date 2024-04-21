Ноттингем Форест возмущен действиями арбитров в матче с Эвертоном в 34 туре чемпионата Англии.

В матче 34-го тура АПЛ "красно-белые" уступили со счетом 0:2 "ирискам". Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Энтони Тейлором. После матча Ноттингем Форест выразил свое недовольство решениями арбитров матча.

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"Три крайне неудачных решения – три неназначенных пенальти, с которыми мы просто не можем мириться.

Перед игрой мы предупреждали PGMOL (организация, отвечающая за судейство в английском футболе) о том, что арбитр VAR болеет за Лутон, но его не заменили. Наше терпение испытывали неоднократно. Теперь Ноттингем Форест рассмотрит возможные меры", – написала пресс-служба клуба.

За четыре тура до конца АПЛ Ноттингем Форест находится на 17-м месте в таблице с 26 баллами и опережает зону вылета на один пункт. Лутон расположился на 18-й строчке с 25 очками.

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