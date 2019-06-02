Клопп з пивом, море фанатів та Кубок чемпіонів – Ліверпуль провів парад на честь перемоги в ЛЧ

Ліверпуль після перемоги над Тоттенхемом у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19 вже повернувся до рідного міста. "Червоні" з нагоди тріумфу провели спеціальний парад.

Ліверпуль переміг Тоттенхем у фіналі Ліги чемпіонів 2018/19, який пройшов 1 червня у Мадриді. Перемогу команді Юргена Клоппа принесли влучні удари Мохамеда Салаха з пенальті та Дівока Оріджі, який відзначився під завісу поєдинку.

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Мерсисайдці стали шестиразовими переможцями Ліги/Кубка чемпіонів, вийшовши за цим показником на третє місце. Сьогодні англійська команда повернулась до Ліверпуля та провела чемпіонський парад для своїх вболівальників вулицями міста.

Привітати своїх улюбленців зібрались чимало прихильників "червоних" – автобус з гравцями та тренерами Ліверпуля їздив по місту більше двох годин.

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Гравці Ліверпуля та сам Юрген Клопп попри втому не приховували свого щастя від завоювання трофею. До слова, німецький тренер здобув свій перший титул за час роботи в Англії. З цього приводу Юрген, як справжній німець, дозволив собі хильнути трохи пива. Має повне право – сезон завершено вдало.

Сезон 2018/19 став найкращим для Ліверпуля за останні роки. Мерсисайдці до останнього туру боролись за чемпіонство в АПЛ, але поступились Манчестер Сіті лише одним пунктом.