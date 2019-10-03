Клопп: Інші зламалися б після 0:3, але не Зальцбург

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Зальцбургом (4:3) у матчі другого туру Ліги чемпіонів.

"Ми звернули з вірного шляху після перших 30 хвилин. Це був один з найкращих футбольних матчів, які ми коли-небудь грали. Ми робили все, що їм не подобалося: діяли на високій швидкості, забили три голи, могли б забити більше.

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А потім вони змінили свою гру. Зазвичай, це не є проблемою. Однак наші футболісти розгубилися. Одні намагалися контролювати м'яч, інші прагнули в атаку. Є команди, які, можливо, зламалися б після 0:3 на Енфілді, але це не про Зальцбург. Їх це не особливо турбувало.

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Ми відкрили двері, і вони побігли вперед. У моментах з усіма голами в наші ворота ми занадто легко втрачали м'яч. Це важливий урок. Але я вважаю за краще отримувати їх у грі, а не після неї. Якби ми програли 3:4, це був би інший урок. Зараз ми виграли 4:3, у нас три очки", – наводить слова Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

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