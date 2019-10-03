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Клопп: Інші зламалися б після 0:3, але не Зальцбург

13:25 441 Читать на русском
Клопп: Інші зламалися б після 0:3, але не Зальцбург
Юрген Клопп / Фото з відкритих джерел

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Зальцбургом (4:3) у матчі другого туру Ліги чемпіонів.

9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хі Чхан 39’
Такумі Мінаміно 56’
Ерлінг Холанд 61’
9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хі Чхан
56’ Такумі Мінаміно
61’ Ерлінг Холанд
69’ Мохамед Салах

"Ми звернули з вірного шляху після перших 30 хвилин. Це був один з найкращих футбольних матчів, які ми коли-небудь грали. Ми робили все, що їм не подобалося: діяли на високій швидкості, забили три голи, могли б забити більше.

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А потім вони змінили свою гру. Зазвичай, це не є проблемою. Однак наші футболісти розгубилися. Одні намагалися контролювати м'яч, інші прагнули в атаку. Є команди, які, можливо, зламалися б після 0:3 на Енфілді, але це не про Зальцбург. Їх це не особливо турбувало.

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Ми відкрили двері, і вони побігли вперед. У моментах з усіма голами в наші ворота ми занадто легко втрачали м'яч. Це важливий урок. Але я вважаю за краще отримувати їх у грі, а не після неї. Якби ми програли 3:4, це був би інший урок. Зараз ми виграли 4:3, у нас три очки", – наводить слова Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

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Ліверпуль Ліверпуль Зальцбург Зальцбург Ліга чемпіонів Юрген Клопп Юрген Клопп Ліверпуль - Зальцбург
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