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Ліга чемпіонів: Ліверпуль у шаленому матчі перестріляв Зальцбург, Бенфіка осоромилась перед Зенітом

2 жовтня 23:53 512 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Ліверпуль у шаленому матчі перестріляв Зальцбург, Бенфіка осоромилась перед Зенітом
Ліверпуль – Зальцбург / Фото ФК Ліверпуль

Відбулись заключні матчі другого раунду групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 2-й тур

Ліверпуль – Зальцбург – 4:3

Голи: Мане, 9, Робертсон, 25, Салах, 36, 69 – Хван, 39, Мінаміно, 56, Холанд, 60

Зеніт – Бенфіка – 3:1

Голи: Дзюба, 22, Діас, 70 (аг.), Азмун, 78 – Де Томас, 85

РБ Лейпциг – Ліон – 0:2

Голи: Депай, 11, Терьє, 65

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Ліверпуль забив три голи за 36 хвилин і вбив будь-які інтриги у цьому матчі, але гравці Зальцбурга не здавались. Ще до перерви гостям вдалось зрівняти рахунок. У другому таймі австрійцям вдалось скоротити відрив до мінімуму, а на 60-й хвилині вундеркінд гостей Ерлінг Холанд зрівняв рахунок, змусивши шаленіти своїх вболівальників. Але клас таки дався знаки, Салах заключним голом подарував перемогу чинному тріумфатору турніру.

Зеніт несподівано відкрив першим рахунок у домашньому поєдинку проти Бенфіки. Намагання гостей відігратись не принесло плодів. В другій половині зустрічі Діас зрізав м'яч у свої ворота, а через 8 хвилин Азмун добив португальців третім голом. Бенфіка спромоглась лише на гол престижу перед фінальним свистком.

Ліон вже на 11-й хвилині святкував взяття воріт завдяки влучному удару Депая. Після такого "холодного душу" господарі активізувались, але часті атаки результу не приносили. Натомість французи спокійно подвоїли перевагу в другому таймі та вивезли з Німеччини три очки.

Турнірні таблиці групового етапу Ліги чемпіонів за посиланням.

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