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Холанд повторив досягнення ван Бастена, Сімеоне і Дрогба

11:20 251 Читать на русском
Холанд повторив досягнення ван Бастена, Сімеоне і Дрогба
Ерлінг Холанд / Фото з відкритих новин

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд встановив особисте досягнення у Лізі чемпіонів і став у один ряд з легендами футболу.

9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хі Чхан 39’
Такумі Мінаміно 56’
Ерлінг Холанд 61’
9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хі Чхан
56’ Такумі Мінаміно
61’ Ерлінг Холанд
69’ Мохамед Салах

Нападник австрійського Зальцбурга Ерлінг Холанд повторив рекорд голландця Марко ван Бастена, аргентинця Дієго Сімеоне і івуарійця Дідьє Дрогба, повідомив УЄФА у своєму Твіттері. 19-річний норвежець став четвертим гравцем в історії, хто забив чотири голи у двох своїх перших іграх у Лізі чемпіонів.

Ліверпуль – Зальцбург – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Холанд відзначився голом у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Зустріч пройшла на стадіоні Енфілд і закінчилася перемогою британської команди з рахунком 4:3. Раніше норвежець оформив хет-трик у матчі з бельгійським Генком (6:2).

Після 2-го туру у Ліверпуля і Зальцбурга по 3 пункти у турнірній таблиці групи Е. У наступному турі Зальцбург прийме Наполі, а Ліверпуль поїде в гості до Генка. Обидва матчі пройдуть 23 жовтня.

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Ліга чемпіонів Ліверпуль - Зальцбург Марко ван Бастен Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Зальцбург Зальцбург Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Ліверпуль Ліверпуль Генк Генк
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