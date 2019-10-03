Холанд повторив досягнення ван Бастена, Сімеоне і Дрогба

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд встановив особисте досягнення у Лізі чемпіонів і став у один ряд з легендами футболу.

Нападник австрійського Зальцбурга Ерлінг Холанд повторив рекорд голландця Марко ван Бастена, аргентинця Дієго Сімеоне і івуарійця Дідьє Дрогба, повідомив УЄФА у своєму Твіттері. 19-річний норвежець став четвертим гравцем в історії, хто забив чотири голи у двох своїх перших іграх у Лізі чемпіонів.

Ліверпуль – Зальцбург – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Холанд відзначився голом у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Зустріч пройшла на стадіоні Енфілд і закінчилася перемогою британської команди з рахунком 4:3. Раніше норвежець оформив хет-трик у матчі з бельгійським Генком (6:2).

Після 2-го туру у Ліверпуля і Зальцбурга по 3 пункти у турнірній таблиці групи Е. У наступному турі Зальцбург прийме Наполі, а Ліверпуль поїде в гості до Генка. Обидва матчі пройдуть 23 жовтня.

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