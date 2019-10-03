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Мане: Знав, наскільки добре грає Зальцбург, адже виступав тут

11:06 207 Читать на русском
Мане: Знав, наскільки добре грає Зальцбург, адже виступав тут
Садьйо Мане / ФК Ліверпуль

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане прокоментував перемогу над Зальцбургом (4:3) у матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хі Чхан 39’
Такумі Мінаміно 56’
Ерлінг Холанд 61’
9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хі Чхан
56’ Такумі Мінаміно
61’ Ерлінг Холанд
69’ Мохамед Салах

"Ред Булл – дійсно хороша команда. Після того, як ми повели з рахунком 3:0, була дуже важка гра, але ми заслужили перемогу.

Ліверпуль – Зальцбург – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Я знав, наскільки хороший Зальцбург, оскільки виступав за команду 2,5 року.

Вони ніколи не здаються і пресингують. Вони створили нам проблеми, але в підсумку ми забили більше голів", – цитує Мане BBC Sport.

Мане виступав у Зальцбурзі з 2012 по 2014 роки, після чого перейшов у Саутгемптон.

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Ліга чемпіонів Ліверпуль - Зальцбург Зальцбург Зальцбург Ліверпуль Ліверпуль Садьйо Мане Садьйо Мане
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