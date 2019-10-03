Мане: Знав, наскільки добре грає Зальцбург, адже виступав тут

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Ліга чемпіонів: Ліверпуль у шаленому матчі перестріляв Зальцбург, Бенфіка осоромилась перед ЗенітомЛіга чемпіонів — 2 жовт 2811
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Ліга чемпіонів: Борусія Д у важкому матчі обіграла Славію, Наполі втратив очки у поєдинку з ГенкомЛіга чемпіонів — 2 жовт 669
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Лугано – Динамо: передматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 2 жовт 3992
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Лугано: "Швейцарська копія" Ювентуса, банкрутство, провал в Україні та жахлива серія – з ким зіграє Динамо в Лізі ЄвропиЛіга Європи — 2 жовт 4576