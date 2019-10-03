Мане: Знав, наскільки добре грає Зальцбург, адже виступав тут

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане прокоментував перемогу над Зальцбургом (4:3) у матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ред Булл – дійсно хороша команда. Після того, як ми повели з рахунком 3:0, була дуже важка гра, але ми заслужили перемогу.

Ліверпуль – Зальцбург – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Я знав, наскільки хороший Зальцбург, оскільки виступав за команду 2,5 року.

Вони ніколи не здаються і пресингують. Вони створили нам проблеми, але в підсумку ми забили більше голів", – цитує Мане BBC Sport.

Мане виступав у Зальцбурзі з 2012 по 2014 роки, після чого перейшов у Саутгемптон.

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