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Клопп: Другие сломались бы после 0:3, но не Зальцбург

13:31 14 Читати українською
Клопп: Другие сломались бы после 0:3, но не Зальцбург
Юрген Клопп / Фото из открытых источников

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Зальцбургом (4:3) в матче второго тура Лиги чемпионов.

9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хи Чхан 39’
Такуми Минамино 56’
Эрлинг Холанд 61’
9’ Садио Мане
25’ Эндрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хи Чхан
56’ Такуми Минамино
61’ Эрлинг Холанд
69’ Мохамед Салах

"Мы свернули с верного пути после первых 30 минут. Это был один из лучших футбольных матчей, которые мы когда-либо играли. Мы делали все, что им не нравилось: действовали на высокой скорости, забили три гола, могли бы забить больше.

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А потом они изменили свою игру. Обычно, это не является проблемой. Однако наши футболисты растерялись. Одни пытались контролировать мяч, другие стремились в атаку. Есть команды, которые, возможно, сломались бы после 0:3 на Энфилде, но это не про Зальцбург. Их это не особо беспокоило.

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Мы открыли дверь, и они побежали вперед. В моментах со всеми голами в наши ворота мы слишком легко теряли мяч. Это важный урок. Но я предпочитаю получать их в игре, а не после нее. Если бы мы проиграли 3:4, это был бы другой урок. Сейчас мы выиграли 4:3, у нас три очка", – приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

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