Клопп: Другие сломались бы после 0:3, но не Зальцбург

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал победу над Зальцбургом (4:3) в матче второго тура Лиги чемпионов.

"Мы свернули с верного пути после первых 30 минут. Это был один из лучших футбольных матчей, которые мы когда-либо играли. Мы делали все, что им не нравилось: действовали на высокой скорости, забили три гола, могли бы забить больше.

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А потом они изменили свою игру. Обычно, это не является проблемой. Однако наши футболисты растерялись. Одни пытались контролировать мяч, другие стремились в атаку. Есть команды, которые, возможно, сломались бы после 0:3 на Энфилде, но это не про Зальцбург. Их это не особо беспокоило.

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Мы открыли дверь, и они побежали вперед. В моментах со всеми голами в наши ворота мы слишком легко теряли мяч. Это важный урок. Но я предпочитаю получать их в игре, а не после нее. Если бы мы проиграли 3:4, это был бы другой урок. Сейчас мы выиграли 4:3, у нас три очка", – приводит слова Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

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