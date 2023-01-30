Головними героями курйозного моменту на 37-й хвилині стали голкіпер Фейєнорда Джастін Бейлов і нападник Твенте Вірджіл Місіджан.

Форвард відгукнувся на довгий пас через півполя, але воротар збірної Нідерландів (Бейлов був резервістом на ЧС-2022) випередив суперника, у підкаті вибивши м'яч в аут. Твенте міг швидко ввести м'яч у гру і скористатися відсутністю кіпера у воротах, проте Джастін Бейлов проявив неабиякі футбольні хитрощі.

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Воротар швидко вибіг за бокову лінію, схопив інший м'яч, і кинув його на поле. Таким чином, у межах поля стало два м'ячі, тому за правилами арбітр мав зупинити гру.

Це настільки розлютило Місіджана, що форвард кинув у свого суперника м'яч, який збирався ввести в гру. За свій вчинок воротар Фейєнорда отримав жовту, а от нападник Твенте обійшовся лише усним зауваженням. Відео лише за кілька годин набрало мільйони переглядів у соцмережах.

Поєдинок завершився внічию 1:1. Фейєнорд останнім часом регулярно втрачає очки, але все ще очолює турнірну таблицю Ередивізі. Роттердамці випереджають АЗ на 2 очки, а ПСВ – на 4. Твенте іде 5-м, відстаючи від лідера на 6 пунктів.