Кеті Гудланд, дружина нападника збірної Англії Харрі Кейна, була дуже засмучена через поразку "трьох левів" у фіналі Євро-2020.

Харрі Кейн та його дружина / Reuters

Камери зафіксували, як Кейн обіймає свою дружину, яка розплакалась після поразки Англії у фіналі Євро-2020.

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Розчарування жінки зрозуміле, адже англійці вперше з 1966 року вийшла до фіналу великого міжнародного турніру.

Зазначимо, що Англія поступилась Італії у серії пенальті у битві за звання титулу чемпіона Європи. Цікаво, що Кейн реалізував свій 11-метровий удар, але Рашфорд, Санчо та Сака не змогли забити свої удари з позначки.

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