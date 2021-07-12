Кэти Гудланд, жена нападающего сборной Англии Харри Кейна, была очень расстроена из-за поражения "трех львов" в финале Евро-2020.

Камеры зафиксировали, как Кейн обнимает свою жену, которая расплакалась после поражения Англии в финале Евро-2020.

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Разочарование женщины понятно, ведь англичане впервые с 1966 года вышла в финал крупного международного турнира, но так и не смогли добыть трофей.

Отметим, что Англия уступила Италии в серии пенальти в битве за звание титула чемпиона Европы. Интересно, что Кейн реализовал свой 11-метровый удар, но Рашфорд, Санчо и Сака не смогли забить свои удары с отметки.

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