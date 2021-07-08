Гол у ворота Данії став десятим для Харрі Кейна у формі збірної Англії на міжнародних турнірах (Чемпіонати Європи та світу), повідомляє Opta.

Англія – Данія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Таким чином, капітан "трьох левів" зрівнявся із знаменитим Гарі Лінекером за кількістю голів на подібних змаганнях – саме він до цього був найкращим бомбардиром Англії на міжнародних змаганнях.

Зазначимо, що Англія мінімально переграла Данію в овертаймі (2:1) та стала другим фіналістом Євро-2020. У вирішальному поєдинку англійцям протистоятиме Італія, матч відбудеться 11 липня, початок о 22:00.

Англія вийшла у фінал Євро-2020, дотиснувши Данію в компенсований час завдяки скандальному пенальті