Гол в ворота Дании стал десятым для Харри Кейна в форме сборной Англии на международных турнирах (Чемпионаты Европы и мира), сообщает Opta.

Англия – Дания – видео голов

Таким образом, капитан "трех львов" сравнялся со знаменитым Гари Линекером по количеству голов в подобных соревнованиях – именно он до этого был лучшим бомбардиром Англии на международных соревнованиях.

Отметим, что Англия минимально переиграла Данию в овертайме (2:1) и стала вторым финалистом Евро-2020. В решающем поединке англичанам будет противостоять Италия, матч состоится 11 июля, начало в 22:00.

Англия вышла в финал Евро-2020, дожав Данию в компенсированное время благодаря скандальному пенальти