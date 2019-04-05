toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ЗОРЯ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВАЛЕНСІЯ - РЕАЛ МАДРИД

Кендзьора зацікавив Фенербахче

11:02 985 Читать на русском
Кендзьора зацікавив Фенербахче
Томаш Кендзьора / ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Томаш Кендзьора влітку може перейти в Фенербахче.

Фенербахче планує здійснити кілька трансферів наступного літа. За інформацією Miliyet, у плани стамбульців входить захисник Динамо Томаш Кендзьора.

Дорога в нікуди: 10 прикладів трансферних провалів українців та екс-динамівців в Туреччині – Морозюк проти традиції

Технічний директор Ерсун Янал планує перебудову команди після провального сезону 2018/19, в якому "канарки" сенсаційно ведуть боротьбу за виживання. Шукрю Сараджоглу можуть покинути одразу 13-14 гравців.

Наразі Фенербахче перебуває на 13 позиції в Суперлізі, набравши 31 очко.

Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Трансфери чемпіонату України Фенербахче Фенербахче Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
36
хв
Рух Винники
18:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук