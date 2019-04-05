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Кендзера заинтересовал Фенербахче

11:02 52 Читати українською
Кендзера заинтересовал Фенербахче
Томаш Кендзера / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Томаш Кендзера летом может перейти в Фенербахче.

Фенербахче планирует осуществить несколько трансферов следующим летом. По информации Miliyet, в планы стамбульцев входит защитник Динамо Томаш Кендзера.

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Технический директор Эрсун Янал планирует перестройку команды после провального сезона 2018/19, в котором "канарейки" сенсационно ведут борьбу за выживание. Шюкрю Сараджоглу могут покинуть сразу 13-14 игроков.

Сейчас Фенербахче находится на 13 позиции в Суперлиге, набрав 31 очко.

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