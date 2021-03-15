Оборонець Динамо Томаш Кендзьора не візьме участі у перших матчах національної команди 2021 року.

Паулу Соуза оголосив список виконавців на найближчі поєдинки. Порівняно із переліком, опублікованим понад тиждень тому, новий тренер "Кадри" виключив 8 футболістів, повідомляє sport.pl.

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Серед гравців, які не візьмуть участь у поєдинках відбору ЧС-2022, опинився і легіонер киян Томаш Кендзьора. Причини такого рішення наразі невідомі. Польські ЗМІ "охрестили" такий крок Паулу Соузи найбільшим сюрпризом, адже оборонець Динамо має стабільну ігрову практику в Україні – 31 поєдинок, гол та чотири асисти у поточному сезоні.

До слова, Польща розпочне кваліфікацію на Чемпіонат світу 2022 року матчем з Угорщиною 25 березня, а потім зіграє проти Андорри (28 березня) та Англії (31 березня).

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