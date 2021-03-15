Один із лідерів нинішнього Миная Анатолій Нурієв спробує свої сили не в національній команді України.

Форварда Миная вперше викликали у збірну Азербайджану, повідомляє офіційний сайт закарпатців. Відповідний запит надійшов в клуб. У послугах футболіста був зацікавлений головний тренер Джанні Де Б'язі.

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Нурієв вирушить у розташування національної команди вже 21 березня після поєдинку 19-го туру УПЛ проти Маріуполя. У збірної Азербайджану заплановані три матчі – в кваліфікації ЧС-2022 з Португалією і Сербією, а також товариський матч з Катаром.

Анатолій народився в Україні на Закарпатті, але його прадід родом із Азербайджану. У поточному сезоні форвард Миная провів 18 зустрічей, в яких відзначився 8 голами.

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