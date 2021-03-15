Защитник Динамо Томаш Кендзёра не примет участия в первых матчах национальной команды 2021 года.

Паулу Соуза объявил список исполнителей на ближайшие поединки. По сравнению с перечнем, опубликованным более недели назад, новый тренер "Кадры" исключил 8 футболистов, сообщает sport.pl.

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Среди игроков, которые не примут участие в поединках отбора ЧМ-2022, оказался и легионер киевлян Томаш Кендзёра. Причины такого решения пока неизвестны. Польские СМИ "окрестили" такой шаг Паулу Соузы самым большим сюрпризом, ведь защитник Динамо имеет стабильную игровую практику в Украине – 31 поединок, гол и четыре ассиста в текущем сезоне.

К слову, Польша начнет квалификацию на Чемпионат мира 2022 года матчем с Венгрией 25 марта, а затем сыграет против Андорры (28 марта) и Англии (31 марта).

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