КДК ФФУ зарахував Вересу технічну поразку за 6 замін у матчі Другої ліги

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України покарав рівненський клуб.

Під час матчу Другої ліги Верес – Чайка тренерський штаб господарів допустив помилку, яка призвела до порушення регламенту.

У складі "червоно-чорних" було зроблено шість замін, замість передбачених регламентом ПФЛ п’яти. Рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ було накладено покарання на футбольну команду НК Верес у вигляді зарахування технічної поразки – 0:3.

В офіційному протоколі на сайті ПФЛ вказано 5 замін у команді Вереса, а перевірити факт порушення на відео неможливо – запис матчу був видалений з Youtube-каналу "Рівне 1", який здійснював трансляцію зустрічі. Втім, арбітри матчу написали пояснювальні записки, де підтвердили, що тренерський штаб Вереса провів шосту заміну, випустивши на поле Олега Маїка.

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Орім того, за рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету наступний домашній матч Вереса буде проходити без глядачів.

Причиною цьому стала поведінка уболівальників. Зокрема, під час вже згаданого матчу один з уболівальників вибіг на поле і застосував фізичну силу до бокового судді (схопив за шию). Керівництво клубу вважає покарання справедливим і не оскаржуватиме рішення КДК. Щодо осіб які допустили порушення регламенту будуть застосовані дисциплінарні санкції, повідомляє офіційний сайт рівненського клубу.

Відзначимо, що зараз після 17 турів Верес з 25 очками займає 6 місце, а Чайка, маючи 14 пунктів, перебуває на переодстанній сходинці.

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