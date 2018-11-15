КДК ФФУ засчитал Вересу техническое поражение за 6 замен в матче Второй лиги

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины наказал ровенский клуб.

Во время матча второй лиги Верес – Чайка тренерский штаб хозяев допустил ошибку, которая привела к нарушению регламента.

В составе "красно-черных" было сделано шесть замен, вместо предусмотренных регламентом ПФЛ пяти. Решением Контрольно-дисциплинарного комитета было наложено наказание на футбольную команду НК Верес в виде зачисления технического поражения – 0:3.

В официальном протоколе на сайте ПФЛ указано 5 замен в команде Вереса, а проверить факт нарушения на видео невозможно – запись матча была удалена с Youtube-канала "Ровно 1", который осуществлял трансляцию встречи. Впрочем, арбитры матча написали объяснительные записки, где подтвердили, что тренерский штаб Вереса провел шестую замену, выпустив на поле Олега Маика.

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Кроме того, по решению Контрольно-дисциплинарного комитета следующий домашний матч Вереса будет проходить без зрителей.

Причиной этому стало поведение болельщиков. В частности, во время уже упомянутого матча один из болельщиков выбежал на поле и применил физическую силу к боковому судье (схватил за шею). Руководство клуба считает наказание справедливым и не будет оспаривать решение КДК. В отношении лиц допустивших нарушения регламента будут применены дисциплинарные санкции, сообщает официальный сайт ровенского клуба.

Отметим, что сейчас после 17 туров Верес с 25 очками занимает 6 место, а Чайка, имея 14 пунктов, находится на переодстанний строчке.

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