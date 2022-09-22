Ліга націй, дивізіон С

Казахстан – Білорусь – 2:1

Голи: Габишев, 29, Зайнутдінов, 79 – Савіцький, 45+3

Вилучення: Тагиберген, 90+4

Казахстан демонструє розкішні результати в цьому розіграші Ліги націй. Казахи в червні переграли Азербайджан і Словаччину, а сьогодні здолали Білорусь. До речі, вперше в історії – 6 попередніх очних зустрічей завершувалися без успіху.

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Казахстан грав краще і відкрив рахунок після гарної комбінації. Габишев скористався розрізним пасом Оразова. Перед перервою господарі пропустили зі стандарту – Савіцький головою переправив м'яч у сітку.

Однак у другому таймі казахи дотиснули білорусів. Зайнутдінов запресингував суперника, отримав пас від партнера та завершив атаку. Заслужена перемога Казахстану над збірною Лукашенка.

Самого вусатого недодиктатора висміяли вболівальники. На трибунах з'явився банер з ідіотською фразою Лукашенка: "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение".

Казахи здобули четверту перемогу за 5 турів, набрали 13 очок і гарантували собі вихід у другий дивізіон Ліги націй. Не варто забувати, що Казахстан був посіяний з останнього кошика та вважався найслабшою командою групи. Справжня сенсація.

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