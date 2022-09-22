Лига наций, дивизион С

Казахстан – Беларусь – 2:1

Голы: Габышев, 29, Зайнутдинов, 79 – Савицкий, 45+3

Удаление: Тагыберген, 90+4

Казахстан демонстрирует роскошные результаты в этом розыгрыше Лиги наций. Казахи в июне переиграли Азербайджан и Словакию, а сегодня одолели Беларусь. Кстати, впервые в истории – 6 предыдущих очных встреч завершались безуспешно.

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Казахстан играл лучше и открыл счет после хорошей комбинации. Габышев воспользовался разрезным пасом Оразова. Перед перерывом хозяева пропустили со стандарта – Савицкий головой переправил мяч в сетку.

Однако во втором тайме казахи дожали белорусов. Зайнутдинов запрессинговал соперника, получил пас от партнера и завершил атаку. Заслуженная победа Казахстана над сборной Лукашенко.

Самого усатого недодиктатора высмеяли болельщики. На трибунах появился баннер с идиотской фразой Лукашенко: "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение".

Казахи одержали четвертую победу за пять туров, набрали 13 очков и гарантировали себе выход во второй дивизион Лиги наций. Не стоит забывать, что Казахстан был посеян из последней корзины и считался самой слабой командой группы. Реальная сенсация.

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