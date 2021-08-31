"Вчора Харатін о першій ночі до мене прийшов, сказав, що керівництво Ференцвароша його продало в Легію. Він нічого не знав про трансфер, сам був у шоці. О 5 ранку в нього був літак, він вирушив на медогляд. Я змушений був його відпустити. Він повернеться до команди 2 числа, після гри з Казахстаном. Що стосується Яремчука, то він здоровий і тренуватиметься в загальній групі. Його організм відреагував на прививку. Він у строю.

Чи спілкувався я з Шевченком перед цим матчем? Я спілкувався з його асистентами, які зараз працюють у моєму штабі. І з Шевченком я спілкувався неодноразово, у нас хороші стосунки.

Казахстан – Україна: прогноз на матч відбору ЧС-2022

Збірна Казахстану? Я подивився гру в Києві, коли зіграли 1:1. Добротна, хороша, навчена команда. Думаю, для нас буде цікава і складна гра. Чи буде цей матч якимось принциповим після домашньої нічиєї в Києві? Розумієте, Україна хоче поїхати в Катар. Не знаю, чи хоче поїхати Казахстан, але Україна хоче. Якщо ми зіграємо невдало, то, фактично, вибуваємо з боротьби за путівку на Мундіаль. Тому самі розумієте, якого значення набуває для нас ця гра.

Штучне поле? Я можу повторити свої слова. Хто вміє грати у футбол, то уміє грати, де завгодно. Кого виділю в збірній Казахстану? Мужиков мені сподобався в першому матчі, забив гол. Технічний півзахисник, ключовий гравець. У них завжди непогані воротарі, вони виділяються. Взагалі, добротна команда", – розповів Петраков в ефірі Youtube-каналу УАФ.

Матч Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня в Нур-Султані. Початок – о 17:00 за Києвом. Після 3-х турів відбору "синьо-жовті" набрали 3 очки, у казахів – 1 бал, але лише 2 зіграні матчі.

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