"Вчера Харатин в час ночи ко мне пришел, сказал, что руководство Ференцвароша его продало в Легию. Он ничего не знал о трансфере, сам был в шоке. В 5 утра у него был самолет, он отправился на медосмотр. Я вынужден был его отпустить. Он вернется в команду 2 числа, после игры с Казахстаном. Что касается Яремчука, то он здоров и будет тренироваться в общей группе. Его организм отреагировал на прививку. Он в строю.

Общался ли я с Шевченко перед этим матчем? Я общался с его ассистентами, которые сейчас работают в моем штабе. И с Шевченко я общался неоднократно, у нас хорошие отношения.

Казахстан – Украина: прогноз на матч отбора ЧМ-2022

Сборная Казахстана? Я посмотрел игру в Киеве, когда сыграли 1:1. Добротная, хорошая, обученная команда. Думаю, для нас будет интересная и сложная игра. Будет ли этот матч каким-то принципиальным после домашней ничьей в Киеве? Понимаете, Украина хочет поехать в Катар. Не знаю, хочет ли поехать Казахстан, но Украина хочет. Если мы сыграем неудачно, то фактически выбываем из борьбы за путевку на Мундиаль. Поэтому сами понимаете, какое значение приобретает для нас эта игра.

Искусственное поле? Я могу повторить свои слова. Кто умеет играть в футбол, то умеет играть, где угодно. Кого выделю в сборной Казахстана? Мужиков мне понравился в первом матче, забил гол. Техничный полузащитник, ключевой игрок. У них всегда неплохие вратари, они выделяются. Вообще, добротная команда", – рассказал Петраков в эфире Youtube-канала УАФ.

Матч Казахстан – Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане. Начало – в 17:00 по Киеву. После 3-х туров отбора "сине-желтые" набрали 3 очка, у казахов – 1 балл, но только 2 сыгранных матча.

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