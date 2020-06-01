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Кайоде саботує тренування Газішехіра – форвард очікує на повернення в Шахтар

19:19 1014 Читать на русском
Кайоде саботує тренування Газішехіра – форвард очікує на повернення в Шахтар
Оларенваджу Кайоде / Фото Газішехір

Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде очікує на повернення у донецький клуб.

Оларенваджу Кайоде відмовився тренуватись з Газішехіром, мотивуючи це тим, що його контракт з турецьким клубом був розрахований до червня 2020-го, повідомляє Fanatik.

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27-річний нігерієць захищав кольори Газішехіра на правах оренди, а його контракт належить донецькому Шахтарю, куди він і планує повернутись найближчим часом.

Нагадаємо, турецька Суперліга також призупинила розіграш на кілька місяців. Керівництво турніру має намір повернутись до змагань 12 червня. У нинішньому сезоні Кайоде провів 24 матчі, відзначившись 9 голами і 7 ассистами.

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