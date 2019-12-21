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Кайоде продовжує забивати в чемпіонаті Туреччини – орендований форвард Шахтаря відзначився черговим дублем за Газішехір

22:01 366 Читать на русском
Кайоде продовжує забивати в чемпіонаті Туреччини – орендований форвард Шахтаря відзначився черговим дублем за Газішехір
Кайоде / фото з відкритих джерел

Нігерійський форвард Оларенваджу Кайоде відзначився двома забитими голами у матчі 16 туру чемпіонату Туреччини.

Туреччина, Суперліга, 16 тур

Касимпаша – Газішехір – 3:4

Голи: Сарі, 10, Куарежма, 57, Тіам, 80 – Кайоде, 5, 44, пен, Озер, 21, Джілободжі, 33.

Кайоде дублем допоміг Газішехіру розгромити Кайсеріспор Кравця

Нігерійський форвард, орендований у донецького Шахтаря, став головним героєм надрезультативного матчу в столиці Туреччини. Вже на 5 хвилині він відкрив рахунок, заштовхавши м'яч у ворота після помилки голкіпера господарів Фатіха Озтюрка. На 21 хвилині Кайоде віддав результивну передачу на Озера, а на 44 впевнено реалізував пенальті.

Нагадаємо, що в минулому турі Кайоде також відзначився дублем – нігерієць двічі вразив ворота Кайсеріспора.

До слова, Газішехір наразі посідає 10 місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Перший гол Кайоде:

Результативний пас Кайоде:

Другий гол Кайоде:

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