Кайоде продовжує забивати в чемпіонаті Туреччини – орендований форвард Шахтаря відзначився черговим дублем за Газішехір

Нігерійський форвард Оларенваджу Кайоде відзначився двома забитими голами у матчі 16 туру чемпіонату Туреччини.
Туреччина, Суперліга, 16 тур
Касимпаша – Газішехір – 3:4
Голи: Сарі, 10, Куарежма, 57, Тіам, 80 – Кайоде, 5, 44, пен, Озер, 21, Джілободжі, 33.
Кайоде дублем допоміг Газішехіру розгромити Кайсеріспор Кравця
Нігерійський форвард, орендований у донецького Шахтаря, став головним героєм надрезультативного матчу в столиці Туреччини. Вже на 5 хвилині він відкрив рахунок, заштовхавши м'яч у ворота після помилки голкіпера господарів Фатіха Озтюрка. На 21 хвилині Кайоде віддав результивну передачу на Озера, а на 44 впевнено реалізував пенальті.
Нагадаємо, що в минулому турі Кайоде також відзначився дублем – нігерієць двічі вразив ворота Кайсеріспора.
До слова, Газішехір наразі посідає 10 місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
Перший гол Кайоде:
Результативний пас Кайоде:
Другий гол Кайоде: