Кайоде дублем допоміг Газішехіру розгромити Кайсеріспор Кравця

Цікава українському вболівальнику дуель завершилась у турецькій Суперлізі. Екс-форварди київського Динамо та донецького Шахтаря зустрілися у 15-му турі місцевого чемпіонату.

Туреччина, Суперліга, 15-й тур

Газішехір – Кайсеріспор – 3:0

Голи: Вурал, 67, Кайоде, 72, 90+2 (пенальті)

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Особливої боротьби між "гірником" Кайоде та "динамівцем" Кравцем на турецькій землі не вийшло. Газішехір контролював хід гри впродовж усіх 90 хвилин, що й призвело до розгромної поразки команди українця.

Втілити свою перевагу в голи, щоправда, господарі зуміли лише в другому таймі. Рахунок відкрив Гюрай Вурал, який реалізував вихід віч-на-віч із кіпером після чудової передачі Оларенваджу Кайоде. А потім нігерієць оформив дубль. Спочатку орендований у Шахтаря форвард у падінні замкнув простріл із лівого флангу, а на 90+2-й хвилині реалізував одинадцятиметровий.

Газішехір завдяки перемозі піднявся на 10-те місце. Натомість Кайсеріспор іде в зоні вильоту.

Відео першого гола Кайоде:

Відео другого гола Кайоде:

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