Нападник Вільяреала Жерар Морено став найкращим гравцем Ліги Європи сезону-2020/21, повідомляє прес-служба УЄФА.

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Форвард збірної Іспанії був ключовою постаттю в команді Унаї Емері, яка виграла турнір. Морено зіграв у минулому розіграші ЛЄ 12 матчів, у яких забив 7 голів.

Відзначимо, що конкурентами 29-річного іспанця у голосуванні були дві зірки Манчестер Юнайтед – Едінсон Кавані та Бруну Фернандеш.

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