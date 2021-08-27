Кавані та Фернандеш залишилися позаду – УЄФА назвав найкращого гравця минулого сезону в Лізі Європи
13:47 - Читать на русском
Перед початком нового розіграшу Ліги Європи УЄФА традиційно підбивав підсумки попереднього.
Нападник Вільяреала Жерар Морено став найкращим гравцем Ліги Європи сезону-2020/21, повідомляє прес-служба УЄФА.
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Форвард збірної Іспанії був ключовою постаттю в команді Унаї Емері, яка виграла турнір. Морено зіграв у минулому розіграші ЛЄ 12 матчів, у яких забив 7 голів.
Відзначимо, що конкурентами 29-річного іспанця у голосуванні були дві зірки Манчестер Юнайтед – Едінсон Кавані та Бруну Фернандеш.
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