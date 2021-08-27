Нападающий Вильярреала Жерар Морено стал лучшим игроком Лиги Европы сезона-2020/21, сообщает пресс-служба УЕФА.

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Форвард сборной Испании был ключевой фигурой в команде Унаи Эмери, которая выиграла турнир. Морено сыграл в прошлом розыгрыше ЛЕ 12 матчей, в которых забил 7 голов.

Отметим, что конкурентами 29-летнего испанца в голосовании были две звезды Манчестер Юнайтед – Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш.

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