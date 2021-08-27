Сьогодні, 27 серпня 2021 року, Стамбул приймає жеребкування групового етапу Ліги Європи 2021/22. Андрій Ярмоленко з Вест Хемом та кілька інших гравців збірної України чекають суперників.

Жерар Морено наколотив купу голів у минулому розіграші, зокрема, і у ворота київського Динамо. Найкращий гравець Ліги Європи 2020/21 представляє Вільяреал – тріумфатора сезону.

Онлайн-трансляцію жеребкування ЛЄ дивіться на Футбол 24 в цій новині, починаючи з 13:00 (потрібно оновлювати сторінку). Єдиний клубний представник України Зоря вилетіла з ЛЄ в Лігу конференцій. Водночас маємо за кого повболівати серед наших легіонерів. Крім Ярмоленка, це Зубков і Харатін (Ференцварош), Пластун (Лудогорець). Цього разу Ліга Європи буде міні-копією ЛЧ, відтак на груповому етапі змагатимуться 32, а не 48 команд, як раніше. Команди з однієї країни розводять по різних квартетах.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук і Вернидуб повертаються в Україну

Відчутно змінився формат плей-офф. Команди, що посядуть другі сходинки, зіграють стикові матчі з володарями 3 місця на груповому етапі ЛЧ за право вийти в 1/8 Ліги Європи. Ті, хто фінішують третіми в ЛЄ, зустрінуться з другими командами Ліги конференцій за право зіграти в 1/8 нового єврокубка. Груповий турнір Ліги Європи стартує 16 вересня, а завершиться 9 грудня. Фінал 18 травня прийме Севілья, стадіон Рамон Санчес-Пісхуан.

Кошик 1

76,000 Ліон (FRA)

74,000 Наполі (ITA)

57,000 Байєр (GER)

44,500 Динамо Загреб (CRO)

44,000 Лаціо (ITA)

43,000 Олімпіакос (GRE)

36,000 Монако (FRA)

35,000 Брага (POR)

Кошик 2

34,000 Селтік (SCO)

33,000 Айнтрахт (GER)

32,500 Црвена Звезда (SRB)

32,000 Лестер (ENG)

31,250 Рейнджерс (SCO)

31,000 Локомотив Москва (RUS)

30,000 Генк (BEL)

29,000 ПСВ (NED)

Кошик 3

28,000 Олімпік Марсель (FRA)

28,000 Лудогорець (BUL)

20,113 Вест Хем (ENG)

19,571 Реал Сосьєдад (ESP)

19,500 Фенербахче (TUR)

19,571 Бетіс (ESP)

18,500 Спартак Москва (RUS)

17,500 Спарта Прага (CZE)

Кошик 4

17,000 Галатасарай (TUR)

17,000 Рапід Відень (AUT)

16,500 Легія (POL)

13,500 Мітьюлланд (DEN)

13,500 Ференцварош (HUN)

10,500 Антверпен (BEL)

7,165 Штурм (AUT)

7,000 Брондбю (DEN)