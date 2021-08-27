Онлайн-трансляція жеребкування групового турніру ЛЄ – Ярмоленко та інші українці отримають суперників
Сьогодні, 27 серпня 2021 року, Стамбул приймає жеребкування групового етапу Ліги Європи 2021/22. Андрій Ярмоленко з Вест Хемом та кілька інших гравців збірної України чекають суперників.
Жерар Морено наколотив купу голів у минулому розіграші, зокрема, і у ворота київського Динамо. Найкращий гравець Ліги Європи 2020/21 представляє Вільяреал – тріумфатора сезону.
Онлайн-трансляцію жеребкування ЛЄ дивіться на Футбол 24 в цій новині, починаючи з 13:00 (потрібно оновлювати сторінку). Єдиний клубний представник України Зоря вилетіла з ЛЄ в Лігу конференцій. Водночас маємо за кого повболівати серед наших легіонерів. Крім Ярмоленка, це Зубков і Харатін (Ференцварош), Пластун (Лудогорець). Цього разу Ліга Європи буде міні-копією ЛЧ, відтак на груповому етапі змагатимуться 32, а не 48 команд, як раніше. Команди з однієї країни розводять по різних квартетах.
Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук і Вернидуб повертаються в Україну
Відчутно змінився формат плей-офф. Команди, що посядуть другі сходинки, зіграють стикові матчі з володарями 3 місця на груповому етапі ЛЧ за право вийти в 1/8 Ліги Європи. Ті, хто фінішують третіми в ЛЄ, зустрінуться з другими командами Ліги конференцій за право зіграти в 1/8 нового єврокубка. Груповий турнір Ліги Європи стартує 16 вересня, а завершиться 9 грудня. Фінал 18 травня прийме Севілья, стадіон Рамон Санчес-Пісхуан.
Кошик 1
76,000 Ліон (FRA)
74,000 Наполі (ITA)
57,000 Байєр (GER)
44,500 Динамо Загреб (CRO)
44,000 Лаціо (ITA)
43,000 Олімпіакос (GRE)
36,000 Монако (FRA)
35,000 Брага (POR)
Кошик 2
34,000 Селтік (SCO)
33,000 Айнтрахт (GER)
32,500 Црвена Звезда (SRB)
32,000 Лестер (ENG)
31,250 Рейнджерс (SCO)
31,000 Локомотив Москва (RUS)
30,000 Генк (BEL)
29,000 ПСВ (NED)
Кошик 3
28,000 Олімпік Марсель (FRA)
28,000 Лудогорець (BUL)
20,113 Вест Хем (ENG)
19,571 Реал Сосьєдад (ESP)
19,500 Фенербахче (TUR)
19,571 Бетіс (ESP)
18,500 Спартак Москва (RUS)
17,500 Спарта Прага (CZE)
Кошик 4
17,000 Галатасарай (TUR)
17,000 Рапід Відень (AUT)
16,500 Легія (POL)
13,500 Мітьюлланд (DEN)
13,500 Ференцварош (HUN)
10,500 Антверпен (BEL)
7,165 Штурм (AUT)
7,000 Брондбю (DEN)