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Касільяс переніс інфаркт на тренуванні – реакція дружини, Мессі, Луніна, Роналду, Піке й інших зірок та клубів

08:08 2692 Читать на русском
Касільяс переніс інфаркт на тренуванні – реакція дружини, Мессі, Луніна, Роналду, Піке й інших зірок та клубів
Ікер Касільяс пережив інфаркт міокарда – голкіпера Порту госпіталізували
Тарас Котів Тарас Котів

Голкіпер Порту був госпіталізований та пережив незначне хірургічне втручання. Ікер Касільяс пережив гострий інфаркт міокарда.

26’ Луїс Суарес
75’ Ліонель Мессі
82’ Ліонель Мессі
 
26’ Луїс Суарес
75’ Ліонель Мессі
82’ Ліонель Мессі

Колишній клуб Ікера Реал та весь футбольний світ підтримує Касільяса, в якого виникли серйозні проблеми з серцем 1 травня 2019 року. Колишні партнери по мадридському клубові, а а також суперники, знаменитості з інших видів спорту висловили слова солідарності з 37-річним воротарем Порту. Коли з чоловіком трапилась біда, його дружина Сара Карбонеро виконувала свої професійні обов'язки журналіста. Увечері вона подякувала всім за підтримку, відвідавши коханого в лікарні.

Касільяс госпіталізований з інфарктом

До шпиталю почали сходитись вболівальники. "Найважливіший порятунок у його кар'єрі. Були б непередбачувані наслідки, якби це сталось з ним удома. Добре, що це трапилось на тренуванні, де поруч були лікарі Порту. Посеред тренування йому стало погано. Почали боліти груди, рот, руки. Він навіть не зрозумів, що в нього серцевий напад", – коментує ситуацію агент Касільяса Карло Кутропія.

Кріштіану Роналду, з яким Ікер немало пограв і виграв у складі Реала, побажав чемпіону світ та Європи швидкого відновлення і безлічі сил, опублікувавши спільне фото зі старих-добрих часів

Реал зворушливо підтримав Касільяса після серцевого нападу

Бенфіка, головний конкурент Порту в боротьбі за титул чемпіонів Португалії (випереджає "драконів" на 2 очки), також солідарний зі своїм суперником у важкий для нього момент. Браво!

У таборі ворожої Реалу Барселони, яка в цей час готувалась до матчу 1/2 фіналу ЛЧ з Ліверпулем, проявили людяність і повагу до легенди найпринциповішого суперника з найкращими побажаннями.

Каталонський символ Жерар Піке також знайшов час у напруженому передматчевому графіку для побажань якнайшвидшого одужання на адресу свого друга.

У схожому дусі висловився колишній партнер Піке в Барселоні та Касільяса у збірній Іспанії Карлес Пуйоль.

Навіть баски були солідарні з мадридцем. Гравець Атлетіка Ібаї Гомес: "З Більбао, де ти дебютував і розпочав свою легенду надсилаю тобі свою любов і силу для відновлення".

Тут же і зірки та колишній гравці Реала. Гарет Бейл також встиг пограти з Ікером.

Капітан Реала та збірної Іспанії, спадкоємець Ікера в цих ролях Серхіо Рамос з молитовним емоджі.

Хамес Родрігес також бажає сили другу.

Колишній конкурент Касільяса та Луніна Кіко Касілья, який зараз у Лідсі, зізнався: "Ти завжди був для мене прикладом".

Луїш Фігу звернувся до свого товариша трьома мовами.

Пепе грав з Касільясом і в Реалі, і в Порту: "Ми любимо тебе".

Партнер і земляк Ікера Олівер Торрес називає того биком, який зможе зі всім впоратись, і чекає, що вони вип'ють ще якось скляночку соку.

Екс-форвард Мадрида Рууд ван Ністельрой зізнався, що відчув неабиякий переляк.

"Видужуй якнайшвидше і бажаю багато сил", – написав у сторіс український воротар Андрій Лунін, який сам неодноразово зізнавався, що починав вболівати за Реал через гру Касільяса, в якого багато чому навчився.

Касільяс опублікував перше фото з лікарні після перенесеного інфаркту

Володар Золотого м'яча-2006, чемпіон світу Фабіо Каннаваро не міг пройти повз. Італієць надсилає обійми для колишнього одноклубника.

Екс-конкурент Ікера по збірній Іспанії Пепе Рейна: "З цим великим серцем не сумніваюсь, що все обійдеться переляком. Велика підтримка!"

Легенда Ювентуса Алессандро Дель П'єро сильно обіймає.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас пригадав, як Ікер змусив запустити мільйони іспанських сердець у фіналі ЧС-2010 проти Нідерландів, потягнувши, зокрема, цей удар Роббена. Сьогодні ці ж земляки усіма своїми серцями разом з Касільясом, аби той зміг продовжити нормальне життя.

Один з найкращих тенісистів світу Рафа Надаль з величезними обіймами для Ікера. Німецький легенда тенісу Борис Беккер підтримав колегу.

Іспанський баскетболіст з НБА Пау Газоль вболіває за Барсу, але бажає багато мужності та сил легенді Реала.

Слова підтримки та солідарності висловили також збірна Іспанії, яка пригадала золото Касільяса на ЧС-2010, а також інші європейські топ-команди.

Мілан та його сусід Інтер чекають повернення Ікера на поле та відновлення.

Принциповий суперник Реала по мадридському дербі Атлетіко бажає багато мужності, сили та швидкого одужання.

Борусія Дортмунд і вилітала, і вибивала рекордсмена ЛЧ за кількістю сухих матчів (57) Касільяса. Німецький клуб побажав швидкого та успішного відновлення "справжньому конкурентові та спортсменові".

Манчестер Сіті, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед солідарні з побажаннями.

Ювентус поширив пост підтримки авторства Джіджі Буффона.

Баварія також має, що згадати з протистоянь Реалу, але бажає Касільясу лише найкращого.

І нарешті Лео Мессі після розгрому Ліверпуля приєднався до всіх найщиріших побажань та обіймів після першого півфіналу Ліги чемпіонів.

"Навіть Реал не може допомогти". Чому юний українець, якого називають "другим Касільясом", досі не грає за Мадрид

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