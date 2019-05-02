Касільяс переніс інфаркт на тренуванні – реакція дружини, Мессі, Луніна, Роналду, Піке й інших зірок та клубів

Голкіпер Порту був госпіталізований та пережив незначне хірургічне втручання. Ікер Касільяс пережив гострий інфаркт міокарда.

Колишній клуб Ікера Реал та весь футбольний світ підтримує Касільяса, в якого виникли серйозні проблеми з серцем 1 травня 2019 року. Колишні партнери по мадридському клубові, а а також суперники, знаменитості з інших видів спорту висловили слова солідарності з 37-річним воротарем Порту. Коли з чоловіком трапилась біда, його дружина Сара Карбонеро виконувала свої професійні обов'язки журналіста. Увечері вона подякувала всім за підтримку, відвідавши коханого в лікарні.

Касільяс госпіталізований з інфарктом

До шпиталю почали сходитись вболівальники. "Найважливіший порятунок у його кар'єрі. Були б непередбачувані наслідки, якби це сталось з ним удома. Добре, що це трапилось на тренуванні, де поруч були лікарі Порту. Посеред тренування йому стало погано. Почали боліти груди, рот, руки. Він навіть не зрозумів, що в нього серцевий напад", – коментує ситуацію агент Касільяса Карло Кутропія.

Кріштіану Роналду, з яким Ікер немало пограв і виграв у складі Реала, побажав чемпіону світ та Європи швидкого відновлення і безлічі сил, опублікувавши спільне фото зі старих-добрих часів

Реал зворушливо підтримав Касільяса після серцевого нападу

Бенфіка, головний конкурент Порту в боротьбі за титул чемпіонів Португалії (випереджає "драконів" на 2 очки), також солідарний зі своїм суперником у важкий для нього момент. Браво!

У таборі ворожої Реалу Барселони, яка в цей час готувалась до матчу 1/2 фіналу ЛЧ з Ліверпулем, проявили людяність і повагу до легенди найпринциповішого суперника з найкращими побажаннями.

¡Mucho ánimo, @IkerCasillas! Recibe nuestros mejores deseos para una pronta y total recuperación — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1 травня 2019 р.

Каталонський символ Жерар Піке також знайшов час у напруженому передматчевому графіку для побажань якнайшвидшого одужання на адресу свого друга.

Mucha fuerza @IkerCasillas Recupérate pronto amigo! — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 травня 2019 р.

У схожому дусі висловився колишній партнер Піке в Барселоні та Касільяса у збірній Іспанії Карлес Пуйоль.

Навіть баски були солідарні з мадридцем. Гравець Атлетіка Ібаї Гомес: "З Більбао, де ти дебютував і розпочав свою легенду надсилаю тобі свою любов і силу для відновлення".

Desde Bilbao, donde te vimos debutar como profesional y comenzar tu leyenda, te mando todo mi cariño y fuerza para tu recuperación @IkerCasillas — IBAI GÓMEZ (@ibaigomez) 1 травня 2019 р.

Тут же і зірки та колишній гравці Реала. Гарет Бейл також встиг пограти з Ікером.

Капітан Реала та збірної Іспанії, спадкоємець Ікера в цих ролях Серхіо Рамос з молитовним емоджі.

Хамес Родрігес також бажає сили другу.

Mucha fuerza Iker, Recupérate pronto amigo. pic.twitter.com/4V7HMegZVq — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 1 травня 2019 р.

Колишній конкурент Касільяса та Луніна Кіко Касілья, який зараз у Лідсі, зізнався: "Ти завжди був для мене прикладом".

Toda la fuerza y ánimo @IkerCasillas

Un referente siempre para mi,

Que te recuperes cuanto antes!!! pic.twitter.com/dBcL1mJYo6 — Kiko Casilla 13 (@KikoCasilla13) 1 травня 2019 р.

Луїш Фігу звернувся до свого товариша трьома мовами.

Пепе грав з Касільясом і в Реалі, і в Порту: "Ми любимо тебе".

Партнер і земляк Ікера Олівер Торрес називає того биком, який зможе зі всім впоратись, і чекає, що вони вип'ють ще якось скляночку соку.

Eres un toro, y puedes con todo. Te espero para otro zumo. Te quiero tio @IkerCasillas pic.twitter.com/eGqxGjMOHu — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) 1 травня 2019 р.

Екс-форвард Мадрида Рууд ван Ністельрой зізнався, що відчув неабиякий переляк.

"Видужуй якнайшвидше і бажаю багато сил", – написав у сторіс український воротар Андрій Лунін, який сам неодноразово зізнавався, що починав вболівати за Реал через гру Касільяса, в якого багато чому навчився.

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Володар Золотого м'яча-2006, чемпіон світу Фабіо Каннаваро не міг пройти повз. Італієць надсилає обійми для колишнього одноклубника.

Екс-конкурент Ікера по збірній Іспанії Пепе Рейна: "З цим великим серцем не сумніваюсь, що все обійдеться переляком. Велика підтримка!"

Con ese corazón tan grande no tengo dudas de que todo se quedará en un susto hermano ️ Mucho ánimo!! pic.twitter.com/38tyu7YD0s — Pepe Reina (@PReina25) 1 травня 2019 р.

Легенда Ювентуса Алессандро Дель П'єро сильно обіймає.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас пригадав, як Ікер змусив запустити мільйони іспанських сердець у фіналі ЧС-2010 проти Нідерландів, потягнувши, зокрема, цей удар Роббена. Сьогодні ці ж земляки усіма своїми серцями разом з Касільясом, аби той зміг продовжити нормальне життя.

No nos olvidamos @IkerCasillas , como aquél 11 de julio de 2010 , pudiste arrancar los CORAZONES de millones de españoles que estaban paralizados en aquél contraataque de Robben, hoy millones de españoles empujan con sus CORAZONES , para que el tuyo siga su vida normal. ¡ÁNIMO! pic.twitter.com/LP7nUqWI6f — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 1 травня 2019 р.

Один з найкращих тенісистів світу Рафа Надаль з величезними обіймами для Ікера. Німецький легенда тенісу Борис Беккер підтримав колегу.

Vamos Iker — Boris Becker (@TheBorisBecker) 1 травня 2019 р.

Іспанський баскетболіст з НБА Пау Газоль вболіває за Барсу, але бажає багато мужності та сил легенді Реала.

Mucho ánimo y fuerza @IkerCasillas!! — Pau Gasol (@paugasol) 1 травня 2019 р.

Слова підтримки та солідарності висловили також збірна Іспанії, яка пригадала золото Касільяса на ЧС-2010, а також інші європейські топ-команди.

Мілан та його сусід Інтер чекають повернення Ікера на поле та відновлення.

Every Rossonero wishes a safe and full recovery to @IkerCasillas. We can't wait to see you back on the pitch Iker! — AC Milan (@acmilan) 1 травня 2019 р.

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