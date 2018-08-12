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Касілья вирішив покинути Реал – конкуренція для Луніна зменшується

17:14 864 Читать на русском
Касілья вирішив покинути Реал – конкуренція для Луніна зменшується
Кіко Касілья / Фото rsport

Воротар Реала Кіко Касілья хоче покинути мадридський клуб.

Касілья має намір продовжити кар'єру в іншому клубі, повідомляє Sport.es.

За інформацією видання, голкіпер прийняв рішення піти з Реала, ще до підписання "вершковими" Тібо Куртуа.

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Після придбання бельгійського воротаря, Кіко змушений боротись за ігрову практику одразу з трьома конкурентами, включно з Андрієм Луніним, що не влаштовує 31-річного іспанця.

Касілья вже проінформував керівництво клубу про своє рішення.

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Теги
Головне Іспанія Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін Кіко Касілья Кіко Касілья
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