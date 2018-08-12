Касілья вирішив покинути Реал – конкуренція для Луніна зменшується

Україна — 18:56 221
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Олександрія мінімально обіграла Арсенал-Київ і повернулася на перше місце УПЛ
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Арсенал – Манчестер Сіті: розкішний гол Стерлінга та повне домінування Гвардіоли над Емері в першому тайміАнглія — 18:50 461
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Ліверпуль розбомбив Вест Хем у дебютному матчі Ярмоленка в АПЛАнглія — 17:21 1661
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Арсенал – Манчестер Сіті: стартові склади команд – Зінченко поза заявкоюАнглія — 17:06 607
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Ліверпуль – Вест Хем: Ярмоленко дебютував в АПЛ, вийшовши на замінуАнглія — 16:59 2444
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