Каштру заперечив, що думки про Лігу чемпіонів вплинули на результат матчу з Маріуполем

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визнав, що його команда мусить змиритися з втратою очок протягом чемпіонату.

"У будь-якої команди є найсильніший склад, що абсолютно нормально. Звичайно, ці 11 футболістів завжди в голові у тренера. У той же час ми просто змушені вдаватися до ротації. Що зробили? Поміняли центральних захисників. Патрік і Мораєс були дискваліфіковані. По суті поміняли лише двох – широкої ротації не було. Це не повинно було якось міняти наш хід гри.

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Зараз головне – зрозуміти, чому все сталося на полі так. Однак це точно не через ротацію. Нормально, коли після матчу Ліги чемпіонів команда більш втомлена, адже поєдинки там дуже вимогливі. За короткий період до гри чемпіонату неможливо відновитися до свого максимуму.

Можливо, гравці тримали в голові відповідальний поєдинок з Аталантою? Ні, у хлопців є можливість думати про кожен матч покроково. Всі звикли грати в Лізі чемпіонів і чемпіонаті, це нормально. Розуміємо, що не можемо протягом усього турніру перемагати в кожному турі.

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Знаємо, що все одно втратимо очки. Звичайно, я не люблю цього, але така об'єктивна реальність, так відбувається. Нам це дуже дорого обходиться. Це боляче. Слава Богу, ми до такого не звикли. Будемо йти своїм шляхом. Налаштовані в кінці сезону досягти того, чого хочемо", – цитує Каштру прес-служба Шахтаря.