Карраскаль має намір покинути Рівер Плейт, аби повернутись у Європу, повідомляє журналіст Ніколо Скіра. Фіорентина продовжує проявляти інтерес до колумбійця.

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Спортивний директор "фіалок" Даніеле Праде провів переговори з агентом Карраскаля минулого тижня, тож найближчим часом італійський клуб зробить офіційну пропозицію Рівер Плейту.

До слова, Карраскаль покинув львівські Карпати в січні 2019-го, перебравшись у Рівер Плейт, де він виступає донині. У минулому сезоні 23-річний аргентинець провів за клуб 20 матчів, в яких не відзначався результативними діями.

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