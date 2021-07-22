Карраскаль прагне повернутись в Європу – на екс-зірку Карпат претендує Фіорентина
Півзахисник Рівер Плейта Хорхе Карраскаль близький до повернення до Європи.
Карраскаль має намір покинути Рівер Плейт, аби повернутись у Європу, повідомляє журналіст Ніколо Скіра. Фіорентина продовжує проявляти інтерес до колумбійця.
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Спортивний директор "фіалок" Даніеле Праде провів переговори з агентом Карраскаля минулого тижня, тож найближчим часом італійський клуб зробить офіційну пропозицію Рівер Плейту.
До слова, Карраскаль покинув львівські Карпати в січні 2019-го, перебравшись у Рівер Плейт, де він виступає донині. У минулому сезоні 23-річний аргентинець провів за клуб 20 матчів, в яких не відзначався результативними діями.
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