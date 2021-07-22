Полузащитник Ривер Плейта Хорхе Карраскаль близок к возвращению в Европу.

Карраскаль намерен покинуть Ривер Плейт, чтобы вернуться в Европу, сообщает журналист Николо Скира. Фиорентина продолжает проявлять интерес к колумбийца.

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Спортивный директор "фиалок" Даниэле Праде провел переговоры с агентом Карраскаля на прошлой неделе, поэтому в ближайшее время итальянский клуб сделает официальное предложение Ривер Плейту.

К слову, Карраскаль покинул львовские Карпаты в январе 2019-го, перебравшись в Ривер Плейт, где он выступает по сей день. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец провел за клуб 20 матчей, в которых отмечался результативными действиями.

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