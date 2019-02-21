Карпати завершили збори в Туреччині

Львівські Карпати повертаються в Україну зі зборів у Туреччині.

Сьогодні Карпати провели заключне тренування в Туреччині та всією делегацією повертаються в Україну, повідомляє офіційний сайт клубу.

Карпати представили проект реконструкції території стадіону Україна

Під час зимових зборів львів'яни провели 9 спарингів, в яких здобули 6 перемог, один раз зіграли унічию та зазнали 2-х поразок.

Вже 24 лютого "зелено-білі" проведуть перший матч весняної частини чемпіонату України проти Ворскли, початок поєдинку о 17:00.

Після 18-ти турів УПЛ підопічні Фабрісіано Гонсалеса займають 10-ту сходинку турнірної таблиці.

"Хотів придбати у Карпати молодого Шевченка". Президент "левів", який покинув посаду за 7 років до приходу Димінського