Карпати завершили збори в Туреччині

Ліга Європи — 19:46 5681
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Айнтрахт – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
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Динамо – Олімпіакос: грецькі ЗМІ знайшли ахіллесову п'яту в команди Хацкевича перед матчем ЛЄЛіга Європи — 19:15 1482
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Айнтрахт – Шахтар: німецькі ЗМІ назвали головну зброю "гірників" та спрогнозували їхній стартовий складЛіга Європи — 17:14 1382
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"Він приховував свій діагноз". Унікальна кар'єра і трагічна смерть першого українця у чемпіонаті ТуреччиниОвертайм — 16:30 2443
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Айнтрахт – Шахтар: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:30 8226