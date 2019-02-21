toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР ЛІГА ЄВРОПИ

Карпати завершили збори в Туреччині

18:19 248 Читать на русском
Карпати завершили збори в Туреччині
Карпати повертаються в Україну / Фото ФК Карпати

Львівські Карпати повертаються в Україну зі зборів у Туреччині.

Сьогодні Карпати провели заключне тренування в Туреччині та всією делегацією повертаються в Україну, повідомляє офіційний сайт клубу.

Карпати представили проект реконструкції території стадіону Україна

Під час зимових зборів львів'яни провели 9 спарингів, в яких здобули 6 перемог, один раз зіграли унічию та зазнали 2-х поразок.

Вже 24 лютого "зелено-білі" проведуть перший матч весняної частини чемпіонату України проти Ворскли, початок поєдинку о 17:00.

Після 18-ти турів УПЛ підопічні Фабрісіано Гонсалеса займають 10-ту сходинку турнірної таблиці.

"Хотів придбати у Карпати молодого Шевченка". Президент "левів", який покинув посаду за 7 років до приходу Димінського

Україна19 тур

Ворскла - Карпати: Неділя 24 лютого 2019

Ворскла
до матчу
2
дн
:
21
год
:
11
хв
Карпати
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Зимові збори Ворскла - Карпати Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:55
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук