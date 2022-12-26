Карпати повернуться з відпустки 20 січня, повідомляє Meta Ratings.

Карпати покинули одразу 5 гравців

На першому зборі, який пройде у Львові, підопічні Андрія Тлумака зіграють три спаринги. Суперниками "левів" будуть: Волинь (29 січня), Агробізнес (5 лютого) та стрийська Скала (9 лютого).

Після двох днів відпочинку, 11 лютого, команда вирушить до Туреччини, де проведе другий збір. Протягом місяці "зелено-білі" зіграють вісім контрольних матчів переважно з командами з балканських країн та України.

Нагадаємо, на зимову паузу Карпати пішли лідером групи А Другої ліги, набравши 48 очок.

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