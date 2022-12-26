Карпаты вернутся из отпуска 20 января, сообщает Meta Ratings.

Карпаты покинули сразу 5 игроков

На первом сборе, который пройдет во Львове, подопечные Андрея Тлумака сыграют три спарринга. Соперниками "львов" будут: Волынь (29 января), Агробизнес (5 февраля) и стрийская Скала (9 февраля).

После двух дней отдыха, 11 февраля, команда отправится в Турцию, где проведет второй сбор. В течение месяца "зелено-белые" сыграют восемь контрольных матчей преимущественно с командами из балканских стран и Украины.

Напомним, на зимнюю паузу Карпаты ушли лидером группы А Второй лиги, набрав 48 очков.

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