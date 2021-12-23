Карпати покинули одразу 5 гравців
Львівський клуб вирушить на тренувальний збір до Туреччини з кадровими змінами.
Карпати попрощались з голкіпером Остапом Вульчиним (0 матчів), захисником Денисом Притиковським (6 матчів, 1 гол), півзахисником Олександром Єрмаченком (15 матчів), форвардом Ігорем Богачем (9 матчів) та нападником Нікітою Чіпаком (0 матчів), повідомляє офіційний сайт клубу.
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20 січня "леви" розпочнуть підготовку до другої половини сезону, а 11 лютого команда вирушить на збір до Туреччини.
Після 18-ти турів Другої ліги Карпати впевнено очолюють турнірну таблицю групи А, відірвавшись від найближчого переслідувача на два очки.
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