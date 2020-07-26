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Карпати змінили дату виходу із відпустки – Смалійчук призначив зустріч з тренерським штабом

17:57 - Читать на русском
Карпати змінили дату виходу із відпустки – Смалійчук призначив зустріч з тренерським штабом
Роман Санжар / фото: ФК Карпати

Львівські Карпати, попри виключення команди з УПЛ, планують відновити тренувальний процес.

"Леви" повернуться з вимушеної відпустки не 27, а 29 липня. Тоді ж має відбутися особиста зустріч одного із співвласників Карпат Олега Смалійчука з тренерським штабом на чолі з Романом Санжаром, стверджує Meta-ratings.

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Джерело зазначає, що ясності, в якій лізі виступатимуть львів'яни в новому сезоні і коли будуть ліквідовані серйозні заборгованості по зарплатах, немає. У будь-якому випадку через трансферний бан Карпати зможуть розраховувати лише на тих виконавців, які вже перебувають на контракті.

Нагадаємо, що 9 липня КДК УАФ розглянув справу за заявою УПЛ стосовно неявки ФК Карпати (Львів) на матч 24-го туру проти Маріуполя, а також матч 29-го туру проти все того ж Маріуполя. Львівський клуб був виключений з УПЛ.

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Теги
Роман Роман Санжар Міжсезонні збори Олег Смалійчук Карпати Карпати
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