Карпати змінили дату виходу із відпустки – Смалійчук призначив зустріч з тренерським штабом

"Леви" повернуться з вимушеної відпустки не 27, а 29 липня. Тоді ж має відбутися особиста зустріч одного із співвласників Карпат Олега Смалійчука з тренерським штабом на чолі з Романом Санжаром, стверджує Meta-ratings.

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Джерело зазначає, що ясності, в якій лізі виступатимуть львів'яни в новому сезоні і коли будуть ліквідовані серйозні заборгованості по зарплатах, немає. У будь-якому випадку через трансферний бан Карпати зможуть розраховувати лише на тих виконавців, які вже перебувають на контракті.

Нагадаємо, що 9 липня КДК УАФ розглянув справу за заявою УПЛ стосовно неявки ФК Карпати (Львів) на матч 24-го туру проти Маріуполя, а також матч 29-го туру проти все того ж Маріуполя. Львівський клуб був виключений з УПЛ.

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