Карпати оголосили про відхід 13-ти гравців. Клуб покинули Ростислав Лях, Олексій Сич, Олег Веремієнко, Остап Притула, Василь Руніч, Богдан Слюбик, Юрій Герет, Олександр Авраменко, Володимир Якимець, Ярослав Карабін, Віталій Роман, Назар Русяк та Андрій Ременюк.

Сич та Лях покинули Карпати – гравці перебрались в однойменний клуб із Галича

Як повідомляє офіційний сайт Карпат, деякі футболісти перейдуть у Рух. Також "зелено-білі" в більшості випадків отримають 50% від суми наступного продажу цих гравців.

Зауважимо, що Карпати розпочали цей сезон у Другій лізі. Наразі команда розташовується на 12 місці групи А.

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