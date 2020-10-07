Олексій Сич та Ростислав Лях приєднаються до Карпат із Галича, повідомляє Karpaty Lviv Nachrichten. Наразі деталі контракту джерело не повідомляє.

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Сич лише двічі грав за основну команду "зелено-білих" в рамках УПЛ, проте результативними діями не відзначався. На рахунку Ляха виступів за Карпати більше – в 11 поєдинках один асист.

Зауважимо, що Карпати з Галича і зі Львова виступають у Другій лізі групи А. Наразі клуб із Галича розташувався на 4 сходинці у турнірній таблиці, львівський клуб перебуває на 12 місці.

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