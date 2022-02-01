" Зелено-білі" можуть спокійно готуватися до другої частини сезону 2021/22 у Другій лізі.

Раніше з'явилася інформація, що "левам" можуть заборонити трансферну діяльність, позаяк УЄФА вважає клуб правонаступником Карпат, співвласником яких є Олег Смалійчук. Та команда минулого сезону виступала в Другій лізі, а зараз не грає навіть на аматорському рівні.

Втім, все обійшлося. УЄФА не каратиме львівський клуб, створений у 2020-му, забороною реєструвати нових футболістів. Карпати вже отримали відповідне офіційне повідомлення, інформує Meta Ratings.

Таким чином, "зелено-білі" можуть підписувати і реєструвати нових виконавців. Раніше львів'яни вже оголосили про прихід трьох футболістів – Андрія Марковича, Ігоря Семенини та Івана Цюпи.

Планується, що 11 лютого команда Андрія Тлумака вилетить на збори в Туреччину. "Зелено-білі" після першої частини сезону лідирують в групі А Другої ліги.

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