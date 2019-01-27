Карпати можуть продовжити оренду Шевченка у Шахтаря

Орендований у Шахтаря голкіпер Карпат Микита Шевченко може затриматись у львівському клубі.

Керівництво Карпат розглядає можливість продовження оренди воротаря донецького клубу Микити Шевченка, повідомили у Футбол NEWS.

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Варто відзначити, що 26-річний голкіпер не поїхав з львів'янами на збір в Туреччину.

Нагадаємо, на початку поточного сезону Карпати орендували Шевченка у "гірників" до кінця 2018 року.

За "левів" Микита провів 8 матчів, з яких лише один поєдинок відстояв на нуль.

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