toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА ЛАЦІО - ЮВЕНТУС

Карпати можуть продовжити оренду Шевченка у Шахтаря

14:26 242 Читать на русском
Карпати можуть продовжити оренду Шевченка у Шахтаря
Микита Шевченко / Фото ФК Карпати

Орендований у Шахтаря голкіпер Карпат Микита Шевченко може затриматись у львівському клубі.

Керівництво Карпат розглядає можливість продовження оренди воротаря донецького клубу Микити Шевченка, повідомили у Футбол NEWS.

Швед, Лебеденко та ще кілька гравців не полетіли з Карпатами на збори – "леви" вже вирушили у Туреччину

Варто відзначити, що 26-річний голкіпер не поїхав з львів'янами на збір в Туреччину.

Нагадаємо, на початку поточного сезону Карпати орендували Шевченка у "гірників" до кінця 2018 року.

За "левів" Микита провів 8 матчів, з яких лише один поєдинок відстояв на нуль.

Карпати на порозі змін: 8 юних талантів, на яких варто звернути увагу Фабрі Гонсалесу

Теги
Трансфери Трансфери Шахтаря Шахтар Шахтар Карпати Карпати Трансфери чемпіонату України Микита Шевченко Микита Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Аталанта
16:00
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук