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Воротар юнацької збірної України може стати гравцем Валенсії – клуб готується до продажу своєї зірки

Словаччина була готова заграти Фесюка за команду U-21, а Хорватія – за U-19. Втім, юний голкіпер залишився вірним рідній Україні, у складі якої сподівається продовжити прогрес. Воротар виступав за збірну U-17 і вже отримував виклик до U-19, хоча на поле поки не виходив.

Нагадаємо, на клубному рівні Фесюк грає за хорватський Хайдук, де його вже підпускають до першої команди.

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