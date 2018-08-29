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ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН

Капітан Аякса Де Лігт: Нічия проти Динамо? Треба добряче відсвяткувати її

10:35 94 Читать на русском
Капітан Аякса Де Лігт: Нічия проти Динамо? Треба добряче відсвяткувати її
Маттейс Де Лігт / Sky Sports

Капітан Аякса Маттейс Де Лігт вважає, що нідерландська команда контролювала матч проти Динамо та заслужила на вихід у Лігу чемпіонів.

"Це – фантастика. Ми повністю контролювали хід київського матчу. Так, Аяксу не вдалося забити, але ми заслужили місце в групі Ліги чемпіонів.

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Були часи, коли Аякс не проходив кваліфікацію Ліги чемпіонів. Але зараз нам вдалося порадувати фанів! Чесно кажучи, взагалі не переживаю щодо матчу з Динамо. Волію, щоб наші нападники забили свої голи вже в групі Ліги чемпіонів. Зараз ми щасливі і збираємося добряче відсвяткувати цю нічию", – цитує Де Лігта Команда1 з посиланням на De Telegraaf.

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Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
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Динамо - Аякс Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Аякс Аякс Ліга Європи
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