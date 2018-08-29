Капитан Аякса Де Лигт: Ничья против Динамо? Надо хорошенько отпраздновать ее

Капитан Аякса Маттейс Де Лигт считает, что нидерландская команда контролировала матч против Динамо и заслужила на выход в Лигу чемпионов.

"Это – фантастика. Мы полностью контролировали ход киевского матча. Да, Аяксу не удалось забить, но мы заслужили место в группе Лиги чемпионов.

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Были времена, когда Аякс не проходил квалификацию Лиги чемпионов. Но сейчас нам удалось порадовать болельщиков! Честно говоря, вообще не переживаю по поводу счета в матче с Динамо. Предпочитаю, чтобы наши нападающие забили свои голы уже в группе Лиги чемпионов. Сейчас мы счастливы и собираемся хорошо отпраздновать эту ничью", - цитирует Де Лигта Команда1 с ссылкой на De Telegraaf.

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