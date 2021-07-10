"Італія може перемогти? Це можливо. Англія – цікава команда, але вона ще не на топ-рівні. У них не так багато якісних гравців у півзахисті, але вони сильні фізично і агресивні. І у них тільки один центрфорвард європейського рівня – Харрі Кейн. Їм було важко під пресингом Данії, і це після того, як вони позиціонували себе як команда, яка майже не пропускає.

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Чи здивувала збірна Італії? Мене вразило ставлення: єдність, готовність жертвувати собою. У команді немає егоїзму. Роберто виконав видатну роботу. Манчіні багато розуміє про футболістів, чого не скажеш про багатьох його колег. Навіть у Манчестер Сіті він виконав відмінну роботу.

У Італії є найкращий воротар світу, про Англію такого не скажеш. Пікфорд не дуже добре грав у АПЛ, запитайте про це у Анчелотті. Але він не помилявся ні на чемпіонаті світу, ні на Євро", – наводить слова Капелло Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Італія та Англія зустрінуться у фіналі Євро-2020 вже завтра, 11 липня, початок о 22:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться на Вемблі.

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