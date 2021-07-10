"Италия может победить? Это возможно. Англия – интересная команда, но она еще не на топ-уровне. У них не так много качественных игроков в полузащите, но они сильны физически и агрессивны. И у них только один центрфорвард европейского уровня – Харри Кейн. Им было трудно под прессингом Дании, и это после того, как они позиционировали себя как команда, которая почти не пропускает.

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Удивила ли сборная Италии? Меня поразило отношение: единство, готовность жертвовать собой. В команде нет эгоизма. Роберто проделал выдающуюся работу. Манчини много понимает о футболистах, чего не скажешь о многих его коллегах. Даже в Манчестер Сити он проделал отличную работу.

У Италии есть лучший вратарь мира, об Англии такого не скажешь. Пикфорд не очень хорошо играл в АПЛ, спросите об этом у Анчелотти. Но он не ошибался ни на чемпионате мира, ни на Евро", – приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

Напомним, Италия и Англия встретятся в финале Евро-2020 уже завтра, 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени. Поединок состоится на Уэмбли.

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